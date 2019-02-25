Памела Андерсон выступила в защиту косаток и белух из центра передержки под Находкой

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Памела Андерсон написала открытое письмо Владимиру Путину. Голливудская актриса и член совета Международного фонда защиты животных просит освободить косаток и белух из центра передержки под Находкой в Приморье.

Письмо опубликовано на официальном сайте фонда Андерсон. В послании актриса выражает благодарность российскому правительству за принятие мер по прекращению международной продажи китов. Памела Андерсон просит выпустить на волю 11 косаток и 87 белух.



Ранее сообщалось, что в приморской бухте под Находкой в специальном центре передержки находились нелегально выловленные для продажи в Китай китообразные. Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче.



22 февраля Путин дал поручение до 1 марта решить судьбу косаток и белух. Говорит Москва

