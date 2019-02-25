Памела Андерсон выступила в защиту косаток и белух из центра передержки под Находкой
10:20 25.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Памела Андерсон написала открытое письмо Владимиру Путину. Голливудская актриса и член совета Международного фонда защиты животных просит освободить косаток и белух из центра передержки под Находкой в Приморье.
Письмо опубликовано на официальном сайте фонда Андерсон. В послании актриса выражает благодарность российскому правительству за принятие мер по прекращению международной продажи китов. Памела Андерсон просит выпустить на волю 11 косаток и 87 белух.
Ранее сообщалось, что в приморской бухте под Находкой в специальном центре передержки находились нелегально выловленные для продажи в Китай китообразные. Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче.
22 февраля Путин дал поручение до 1 марта решить судьбу косаток и белух. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:20 25.02.2019
- Более двух третей россиян считают получение взяток чиновниками следствием коррумпированности власти
- 11:05 25.02.2019
- СМИ сообщили о задержании на Украине экс-главы Генштаба
- 11:00 25.02.2019
- Перед посланием Федеральному собранию президент детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан - Голикова
- 10:32 25.02.2019
- Власти Вьетнама депортировали актера - двойника Ким Чен Ына - Reuters
- 10:05 25.02.2019
- Российские истребители за минувшую неделю три раза поднимались на перехват
- 10:00 25.02.2019
- Становление полицентричного мира займет десятилетия - Лавров
- 09:32 25.02.2019
- Большинство населения Окинавы выступило против военной базы США
- 09:20 25.02.2019
- Электронные права в РФ могут ввести уже в 2020 году
- 09:05 25.02.2019
- Жителям ОАЭ простят долги на $100 млн
- 09:00 25.02.2019
- Названы лауреаты 91-й премии "Оскар"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать