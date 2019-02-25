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Власти Вьетнама депортировали актера - двойника Ким Чен Ына - Reuters

10:32 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Вьетнама депортировали из страны австралийского актера китайского происхождения Говарда Экса, изображающего северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.

Экс прибыл в минувшую пятницу в Ханой перед предстоящим на этой неделе во вьетнамской столице вторым саммитом лидеров США и КНДР. Его сопровождал партнер, изображающий Дональда Трампа. "У северокорейцев отсутствует чувство юмора", - с разочарованием заявил Экс журналистам перед вылетом из аэропорта столицы Вьетнама.

Актер намеревался "ярко и неожиданно" предстать в Ханое на публике. Двойник лидера Северной Кореи собирался привлечь к себе внимание местных жителей и туристов в центральной части города, где находятся несколько пятизвездочных гостиниц, одна из которых может стать местом проведения запланированной на 27-28 февраля встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам Экса, по прибытии в Ханой местные власти провели с ним беседу, на которой его предупредили о недопустимости каких-либо действий, нарушающих общественный порядок.

Партнеру Экса - актеру Расселу Уайта, выступающему в образе Трампа, - разрешено остаться в Ханое, но запрещено появляться на публике в качестве двойника американского президента.

В июне прошлого года в Сингапуре накануне первой встречи руководителей США и КНДР Экс был задержан и получил от властей предупреждение держаться подальше от острова Сентоса, где проходил саммит. Тем не менее он все же встретился в Сингапуре со своим "коллегой" - двойником Дональда Трампа - и вместе они фотографировались со всеми желающими.

Карьера двойника Ким Чен Ына началась у Говарда в 2011 году, когда ему стали поступать предложения о съемках в кино и на телевидении, преимущественно в Гонконге. Наибольшего сходства с лидером КНДР, как он сам признается, удалось достичь в последние три года. Минуты всемирной славы он пережил во время последней зимней Олимпиады в Пхёнчхане, когда его появление на открытии Игр в сопровождении двойника Трампа произвело настоящий фурор.

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