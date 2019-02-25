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Перед посланием Федеральному собранию президент детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан - Голикова

11:00 25.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Перед посланием к Федеральному собранию президент Путин детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан, буквально считал в столбик, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

По словам Голиковой, в обсуждении, которое проходило в Кремле, участвовал также министр финансов Антон Силуанов.

Голикова добавила, что президент вник в суть разногласий между социальным и финансовым блоками правительства, которым после долгих обсуждений удалось договориться.  Эхо Москвы

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