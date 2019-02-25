Перед посланием Федеральному собранию президент детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан - Голикова
11:00 25.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Перед посланием к Федеральному собранию президент Путин детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан, буквально считал в столбик, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам Голиковой, в обсуждении, которое проходило в Кремле, участвовал также министр финансов Антон Силуанов.
Голикова добавила, что президент вник в суть разногласий между социальным и финансовым блоками правительства, которым после долгих обсуждений удалось договориться. Эхо Москвы
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