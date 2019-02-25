СМИ сообщили о задержании на Украине экс-главы Генштаба
11:05 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины в понедельник утром задержали бывшего главу Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) Владимира Заману по подозрению в государственной измене. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на собственные источники правоохранительных органах.
"Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене, - говорится в сообщении. - В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна".
Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. С февраля 2014 был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а позже - уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.
Ранее Владимир Замана допрашивался в качестве свидетеля со стороны обвинения по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича.
НОВОСТИ
- 11:20 25.02.2019
- Более двух третей россиян считают получение взяток чиновниками следствием коррумпированности власти
- 11:00 25.02.2019
- Перед посланием Федеральному собранию президент детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан - Голикова
- 10:32 25.02.2019
- Власти Вьетнама депортировали актера - двойника Ким Чен Ына - Reuters
- 10:20 25.02.2019
- Памела Андерсон выступила в защиту косаток и белух из центра передержки под Находкой
- 10:05 25.02.2019
- Российские истребители за минувшую неделю три раза поднимались на перехват
- 10:00 25.02.2019
- Становление полицентричного мира займет десятилетия - Лавров
- 09:32 25.02.2019
- Большинство населения Окинавы выступило против военной базы США
- 09:20 25.02.2019
- Электронные права в РФ могут ввести уже в 2020 году
- 09:05 25.02.2019
- Жителям ОАЭ простят долги на $100 млн
- 09:00 25.02.2019
- Названы лауреаты 91-й премии "Оскар"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать