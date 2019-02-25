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СМИ сообщили о задержании на Украине экс-главы Генштаба

11:05 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины в понедельник утром задержали бывшего главу Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) Владимира Заману по подозрению в государственной измене. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на собственные источники правоохранительных органах.

"Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене, - говорится в сообщении. - В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна".

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. С февраля 2014 был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а позже - уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Ранее Владимир Замана допрашивался в качестве свидетеля со стороны обвинения по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича.

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