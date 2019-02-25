Более двух третей россиян считают получение взяток чиновниками следствием коррумпированности власти
11:20 25.02.2019 Источник: Ведомости
Более двух третей россиян (68%) считают получение взяток чиновниками и их аресты проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти и лишь 22% – единичными и нетипичными для страны явлениями, следует из опроса «Левада-центра».
Недавний громкий арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова 25% опрошенных считают проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате, а 31% видит в этом борьбу за передел сфер влияния между чиновниками. Ведомости
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