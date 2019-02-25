Канзас атаковали "олени-зомби" - Wichita Eagle

11:32 Источник: REGNUM

Город Уичито (штат Канзас, США) столкнулся с серьёзной проблемой эпизоотии — широким распространением заболевания среди большого числа животных. Власти обнаружили, что местные олени больны хронической истощающей болезнью, которая похожа на коровье бешенство и болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Об этом 25 февраля сообщил портал Wichita Eagle.

Эта смертельная болезнь стремительно распространяется среди оленей, обитающих на территории Канзаса. Известно, что люди не могут ей заразиться, однако Департамент дикой природы, парков и туризма Канзаса всё равно предупредил охотников, что они должны проверять, страдали ли добытые ими олени этим заболеванием.



У заболевших животных поражается мозг, что ведет к изменению их поведения, они перестают бояться людей, из-за чего их называют «оленями-зомби». Отмечается, что сегодня наука не знает средств лечения этого заболевания. ИА REGNUM