Канзас атаковали "олени-зомби" - Wichita Eagle
11:32 25.02.2019 Источник: REGNUM
Город Уичито (штат Канзас, США) столкнулся с серьёзной проблемой эпизоотии — широким распространением заболевания среди большого числа животных. Власти обнаружили, что местные олени больны хронической истощающей болезнью, которая похожа на коровье бешенство и болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Об этом 25 февраля сообщил портал Wichita Eagle.
Эта смертельная болезнь стремительно распространяется среди оленей, обитающих на территории Канзаса. Известно, что люди не могут ей заразиться, однако Департамент дикой природы, парков и туризма Канзаса всё равно предупредил охотников, что они должны проверять, страдали ли добытые ими олени этим заболеванием.
У заболевших животных поражается мозг, что ведет к изменению их поведения, они перестают бояться людей, из-за чего их называют «оленями-зомби». Отмечается, что сегодня наука не знает средств лечения этого заболевания. ИА REGNUM
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