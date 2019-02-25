В Астрахани создают Дом Юнармии и проводят конкурс юнармейской красоты

12:00 Источник: НГ-Online

В феврале в Астрахани на базе Дома офицеров Каспийской флотилии ВМФ России откроется Дом Юнармии. Как сообщили «НГ» в пресс-службе главы Астраханской области, планируется, что «Дом Юнармии объединит всех юнармейцев региона, которых в настоящее время уже насчитывается несколько сотен»: «В нем будут созданы все условия для проведения массовых мероприятий организации. На одной площадке будут созданы актовый и читальный залы, тренажерный зал и зал для обучения навыкам самообороны, площадка для занятий киберспортом». Ожидается, что в Доме Юнармии будет также создан музей героев Астраханской области, на площадке которого разместятся экспонаты, найденные в ходе раскопок поисковыми отрядами.

В настоящее время активисты Астраханского регионального отделения Юнармии проводят конкурс красоты и таланта на звание «Краса Юнармии-2019». Конкурс проводится в области впервые и приурочен к Международному женскому дню 8 Марта. В ходе конкурса, который проходит в шесть этапов, его участницы должны подготовить самопрезентацию, рассказав о себе, своих достижениях, стремлениях, успехах и талантах, убедительно ответить на вопрос «Почему именно я достойна звания «Краса Юнармии-2019»?», а также написать эссе на тему «Женщины-Герои Советского Союза или Российской Федерации».

Андрей Серенко