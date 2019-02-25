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Астраханский студент изобрел уникальный холодильник

12:05 25.02.2019 Источник: НГ-Online

Студент Института морских технологий, энергетики и транспорта Астраханского государственного технического университета (АГТУ) Александр Андреев изобрел уникальное холодильное устройство. Оно позволяет перевозить грузы при температуре от минус 10 до минус 155 градусов Цельсия. В настоящее время большинство холодильных установок в авторефрижераторах охлаждают груз только до минус 32 градусов Цельсия.

Как рассказали «НГ» в АГТУ, авторефрижератор Андреева может иметь широкий спектр применения – от транспортировки опасных химических веществ и токсичных отходов до лекарств, биопрепаратов и донорских органов: «Главный действующий элемент в изобретении – метан. Кроме того, устройство предполагает простую конструкцию: холодильная машина с двигателем в одной системе, поэтому не требует дополнительной энергии для работы. Это, в том числе, снижает затраты на эксплуатацию и ремонт».

Разработка студента Александра Андреева, который работает под руководством кандидата технических наук, профессора кафедры «Механика и инженерная графика» Аршавира Перекрестова, уже получила признание на международных выставках и конкурсах. Изобретение запатентовано и находится на стадии поиска инвестиций. По словам представителей АГТУ, проектом холодильной установки Андреева уже заинтересовалось несколько компаний.

Андрей Серенко

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