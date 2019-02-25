В РФ предлагают разрешить устанавливать пожизненные выплаты за моральный вред
13:00 25.02.2019
В России предлагают разрешить устанавливать пожизненную компенсацию за причинение морального вреда вследствие ущерба здоровью.
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев намерен направить в профильные комитеты Госдумы и Совфеда предложение внести соответствующую поправку (есть в распоряжении RT) в Гражданский кодекс.
В настоящее время такую компенсацию можно взыскивать только единовременно. При этом бывают случаи, когда из-за серьёзного ущерба здоровью наступают необратимые и неизлечимые последствия.
«Например, в результате причинения вреда здоровью человек может лишиться ноги, после операции могут возникнуть фантомные боли, от которых невозможно избавиться. Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке», — объясняет Аманлиев.
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