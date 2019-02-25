В Волгограде ожидают поезд с "джихадмобилем" из Сирии

12:32 Источник: НГ-Online

Железнодорожный состав с образцами военных трофеев из Сирии прибудет в Волгоград утром 5 марта. Как сообщили «НГ» в пресс-службе Южного военного округа, ознакомительная передвижная выставка организована Минобороны России. Среди экспонатов «сирийского поезда» – мины и артиллерийские установки террористических организаций, самодельные боеприпасы, созданные из бытовых газовых баллонов, огнестрельное оружие иностранного производства. Волгоградцы смогут увидеть захваченные у террористов танк Т-55, боевую машину пехоты ACV-15, а также «джихадмобиль» на базе Jeep Grand Cherokee.

Андрей Серенко