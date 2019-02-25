0
0
126
НОВОСТИ

Из-за сообщений об угрозах взрыва в Подмосковье эвакуировали четыре ТЭЦ

13:05 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре теплоэлектростанции эвакуированы в разных населенных пунктах Московской области из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные сообщили о минировании различных ТЭЦ в нескольких населенных пунктах Подмосковья. В этих зданиях объявлена эвакуация. На место прибыли специалисты экстренных служб", - сообщил собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве и Подмосковье. Все эти сообщения оказались ложными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 25.02.2019
Задержанных в Египте студентов из Ингушетии обвиняют в экстремизме
0
51
14:00 25.02.2019
В Молдавии проголосовали на референдуме за сокращение числа депутатов и право их отзыва
0
83
13:32 25.02.2019
Американский эсминец "Дональд Кук" навестил Одессу
0
122
13:20 25.02.2019
Путин в послании не говорил прямо о намерении РФ направить ракеты в сторону США - Песков
0
135
13:00 25.02.2019
В РФ предлагают разрешить устанавливать пожизненные выплаты за моральный вред
0
148
12:32 25.02.2019
В Волгограде ожидают поезд с "джихадмобилем" из Сирии
0
222
12:20 25.02.2019
Треть регионов РФ получат федеральные средства на рекультивацию свалок в 2020 году
0
205
12:05 25.02.2019
Астраханский студент изобрел уникальный холодильник
0
329
12:00 25.02.2019
В Астрахани создают Дом Юнармии и проводят конкурс юнармейской красоты
0
211
11:32 25.02.2019
Канзас атаковали "олени-зомби" - Wichita Eagle
0
266

Возврат к списку