Американский эсминец "Дональд Кук" навестил Одессу

13:32

Эсминец США "Дональд Кук" пришвартовался в Одессе. Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом в понедельник, 25 февраля, пишет местное издание "Думская".

Отмечается, что судно пробудет в одесском порту три дня.



Предполагается, что "Дональд Кук" проведет операции по обеспечению безопасности на море для повышения стабильности в Одесском регионе.



Ранее американское ракетное судно зашло в территориальные воды России в акватории Черного моря. Российские пограничники контролировали действие судна. ren.tv

