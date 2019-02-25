Американский эсминец "Дональд Кук" навестил Одессу
13:32 25.02.2019
Эсминец США "Дональд Кук" пришвартовался в Одессе. Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом в понедельник, 25 февраля, пишет местное издание "Думская".
Отмечается, что судно пробудет в одесском порту три дня.
Предполагается, что "Дональд Кук" проведет операции по обеспечению безопасности на море для повышения стабильности в Одесском регионе.
Ранее американское ракетное судно зашло в территориальные воды России в акватории Черного моря. Российские пограничники контролировали действие судна. ren.tv
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