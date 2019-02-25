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В Молдавии проголосовали на референдуме за сокращение числа депутатов и право их отзыва

14:00 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Молдавии по итогам прошедшего параллельно с парламентскими выборами консультативного референдума высказались за сокращение числа депутатов со 101 до 61 и возможность их отзыва. Об этом в понедельник сообщила глава ЦИК республики Алина Руссу.

"На вопрос о сокращении числа депутатов свыше 730 тыс. высказались положительно, а 260 тысяч - высказались против. На вопрос о том, может ли народ отзывать депутата, который не выполняет своих обязательств, 790 тыс. отвели положительно, а 200 тыс. высказались против", - заявила Руссу.

По словам Руссу, в референдуме приняли участи 39% избирателей.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент впервые по смешанной системе. Если прежде 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то теперь впервые использовалась смешанная система, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам. Одновременно с выборами прошел республиканский консультативный референдум. С гражданами советовались по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касался возможности отзыва избирателями депутата.


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