В Молдавии проголосовали на референдуме за сокращение числа депутатов и право их отзыва
14:00 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство граждан Молдавии по итогам прошедшего параллельно с парламентскими выборами консультативного референдума высказались за сокращение числа депутатов со 101 до 61 и возможность их отзыва. Об этом в понедельник сообщила глава ЦИК республики Алина Руссу.
"На вопрос о сокращении числа депутатов свыше 730 тыс. высказались положительно, а 260 тысяч - высказались против. На вопрос о том, может ли народ отзывать депутата, который не выполняет своих обязательств, 790 тыс. отвели положительно, а 200 тыс. высказались против", - заявила Руссу.
По словам Руссу, в референдуме приняли участи 39% избирателей.
В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент впервые по смешанной системе. Если прежде 101 депутата парламента Молдавии выбирали по партийным спискам, то теперь впервые использовалась смешанная система, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам. Одновременно с выборами прошел республиканский консультативный референдум. С гражданами советовались по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касался возможности отзыва избирателями депутата.
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