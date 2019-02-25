Задержанных в Египте студентов из Ингушетии обвиняют в экстремизме
14:12 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основным обвинением, предъявленным студентам из Ингушетии, ранее задержанным в Египте, является экстремизм. На данный момент ведутся поиски пятого пропавшего, который мог быть вербовщиком, сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в Каире были задержаны граждане России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позже некоторых отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Евкуров 2 февраля сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира.
"Четверо студентов, которые задержаны, уехали без ведома родителей, и там есть такая форма обучения, когда в мечети обучаются не по госпрограмме. И основное обвинение, предъявленное нашим ребятам, - это экстремизм, который присутствует в этих мечетях, где их обучали. Мы занимаемся этим вопросом и делаем все, чтобы разобраться в ситуации и помочь, но помочь таким образом, чтобы вытащить их сюда, а здесь наши спецслужбы с ними все равно будут заниматься и разбираться, с какой целью они туда поехали и с кем они там связались, почему они попали в поле зрения спецслужб Египта", - сказал Евкуров.
По его словам, пятый пропавший мог оказаться вербовщиком, под влияние которого попали не только задержанные студенты из Ингушетии, но и выходцы из других регионов России.
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