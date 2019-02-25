Москва, Петербург и Краснодар возглавили рейтинг регионов по числу вакансий за 2018 г.
14:32 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва, Петербург и Краснодар возглавили список российских регионов по количеству вакансий. Об этом сообщила в понедельник пресс- служба Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РФ (ВНИИ труда).
ВНИИ труда составил топ-15 регионов по количеству вакансий за 2018 год на основе данных открытых источников, включая государственный банк вакансий "Работа в России", HeadHunter, SuperJob.
"Количество вакансий: Москва - 540 тыс.; Санкт- Петербург - 248 тыс.; Краснодарский край - 224 тыс.; Свердловская область - 167 тыс.; Московская область - 155,245 тыс.; Ростовская область - 152 тыс.; Республика Татарстан - 146,154 тыс.; Республика Башкортостан - 144 тыс.; Красноярский край - 140 тыс.; Новосибирская область - 133 тыс.; Нижегородская область - 126 тыс.; Самарская область - 116 тыс.; Челябинская область - 112 тыс.", - отметили в пресс-службе.
Более детальный анализ показал, что, например, в Москве в топ-3 самых востребованных профессий в 2018 году входили: специалист по интернет-маркетингу; специалист по веб- дизайну (разработчик Web и мультимедийных приложений); 3. менеджер по информационным технологиям. В Санкт-Петербурге топ-3 профессий в 2018 году составили: специалист по интернет-маркетингу; бухгалтер; сетевой и системный администратор.
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