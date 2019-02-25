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МИД КНР назвал гуманитарную помощь США Венесуэле "вмешательством во внутренние дела"

15:00 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Гуманитарная помощь" Соединенных Штатов Венесуэле является вмешательством во внутренние дела этой латиноамериканской страны и дестабилизирующим фактором, ставящим под угрозу ее суверенитет. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы против того, чтобы внешние силы вмешивались во внутренние дела Венесуэлы, против того, чтобы проблема так называемой гуманитарной помощи использовалась с политической подоплекой, приводя к дестабилизации ситуации в этом государстве и на прилегающей к нему территории, к беспорядкам, вопреки интересам всех заинтересованных сторон", - приводит его слова официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Как заявил Лу Кан, Пекин заинтересован в поддержании мира и стабильности в Венесуэле, в связи с чем напоминает о необходимости соблюдения международного права и общепринятых основополагающих норм по поддержанию дипломатических отношений между различными странами. "Китай надеется, что мировое сообщество проявит уважение к суверенитету Венесуэлы и предоставит ей конструктивную помощь", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что настало время для мер, которые обеспечат стабильность в этой стране, будут способствовать ее устойчивому экономическому развитию.


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