ВСУ перебросили танки к линии соприкосновения - ДНР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины разместили несколько танков в жилом районе населенного пункта Марьинка, расположенного у линии соприкосновения в пригороде Донецка. Об этом заявил журналистам представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По имеющимся данным, в понедельник в 10.45 (совпадает с московским) было зафиксировано перекрытие одной из улиц и оборудование маскировки в Марьинке, подконтрольной киевским властям.



«Под прикрытием маскировки украинские военные выгружали с трала несколько танков прямо в жилом квартале города», — указал он. ФАН

