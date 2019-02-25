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ВСУ перебросили танки к линии соприкосновения - ДНР

15:12 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины разместили несколько танков в жилом районе населенного пункта Марьинка, расположенного у линии соприкосновения в пригороде Донецка. Об этом заявил журналистам представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По имеющимся данным, в понедельник в 10.45 (совпадает с московским) было зафиксировано перекрытие одной из улиц и оборудование маскировки в Марьинке, подконтрольной киевским властям.

«Под прикрытием маскировки украинские военные выгружали с трала несколько танков прямо в жилом квартале города», — указал он. ФАН

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