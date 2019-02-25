Путин поручил представить меры по снижению комиссий за безналичные переводы
15:32 25.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин поручил до мая представить меры по снижению комиссий за безналичные переводы. Заняться этой работой должны Банк России и кабмин. Ответственными назначены глава регулятора Эльвира Набиуллина и премьер Дмитрий Медведев.
Ещё в июне прошлого года первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявлял, что ЦБ разрабатывает меры по формированию единой тарифной политики в отношении переводов внутри банка и за его пределами. Говорит Москва
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