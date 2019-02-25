Путин поручил представить меры по снижению комиссий за безналичные переводы

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин поручил до мая представить меры по снижению комиссий за безналичные переводы. Заняться этой работой должны Банк России и кабмин. Ответственными назначены глава регулятора Эльвира Набиуллина и премьер Дмитрий Медведев.

Ещё в июне прошлого года первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявлял, что ЦБ разрабатывает меры по формированию единой тарифной политики в отношении переводов внутри банка и за его пределами. Говорит Москва

