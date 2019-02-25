0
0
112
НОВОСТИ

ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии

16:00 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Совета ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2020 года", - говорится в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 25.02.2019
Организаторы "Евровидения" предупреждают Киев, что конкурс - вне политики
0
52
17:00 25.02.2019
СМИ сообщили о смерти Игоря Малашенко
0
80
16:32 25.02.2019
В Казахстане сформировали новое правительство
0
110
16:12 25.02.2019
Порошенко заявил об угрозе возвращения Украины под "ярмо" Москвы
0
154
15:32 25.02.2019
Путин поручил представить меры по снижению комиссий за безналичные переводы
0
183
15:12 25.02.2019
ВСУ перебросили танки к линии соприкосновения - ДНР
0
222
15:00 25.02.2019
МИД КНР назвал гуманитарную помощь США Венесуэле "вмешательством во внутренние дела"
0
229
14:32 25.02.2019
Москва, Петербург и Краснодар возглавили рейтинг регионов по числу вакансий за 2018 г.
0
238
14:12 25.02.2019
Задержанных в Египте студентов из Ингушетии обвиняют в экстремизме
0
257
14:00 25.02.2019
В Молдавии проголосовали на референдуме за сокращение числа депутатов и право их отзыва
0
288

Возврат к списку