ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Совета ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2020 года", - говорится в заявлении.

