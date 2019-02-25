ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
16:00 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте Совета ЕС.
"Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2020 года", - говорится в заявлении.
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