Порошенко заявил об угрозе возвращения Украины под "ярмо" Москвы
16:12 25.02.2019 Источник: RNS
Украину могут силой вернуть в «стойло Москвы», заявил украинский президент Петр Порошенко в ходе молодежного форума.
«Пять лет российской агрессии - больше, чем достаточно, чтобы сделать самый главный вывод относительно нашего будущего. Или Украина станет мощным государством, региональным лидером, членом ЕС и НАТО, или Украину силой вернут в российскую империю в стойло, под ярмо Москвы», — цитирует Порошенко его пресс-служба. RNS
НОВОСТИ
- 17:12 25.02.2019
- Организаторы "Евровидения" предупреждают Киев, что конкурс - вне политики
- 17:00 25.02.2019
- СМИ сообщили о смерти Игоря Малашенко
- 16:32 25.02.2019
- В Казахстане сформировали новое правительство
- 16:00 25.02.2019
- ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
- 15:32 25.02.2019
- Путин поручил представить меры по снижению комиссий за безналичные переводы
- 15:12 25.02.2019
- ВСУ перебросили танки к линии соприкосновения - ДНР
- 15:00 25.02.2019
- МИД КНР назвал гуманитарную помощь США Венесуэле "вмешательством во внутренние дела"
- 14:32 25.02.2019
- Москва, Петербург и Краснодар возглавили рейтинг регионов по числу вакансий за 2018 г.
- 14:12 25.02.2019
- Задержанных в Египте студентов из Ингушетии обвиняют в экстремизме
- 14:00 25.02.2019
- В Молдавии проголосовали на референдуме за сокращение числа депутатов и право их отзыва
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать