Порошенко заявил об угрозе возвращения Украины под "ярмо" Москвы

16:12 Источник: RNS

Украину могут силой вернуть в «стойло Москвы», заявил украинский президент Петр Порошенко в ходе молодежного форума.

«Пять лет российской агрессии - больше, чем достаточно, чтобы сделать самый главный вывод относительно нашего будущего. Или Украина станет мощным государством, региональным лидером, членом ЕС и НАТО, или Украину силой вернут в российскую империю в стойло, под ярмо Москвы», — цитирует Порошенко его пресс-служба. RNS

