В Казахстане сформировали новое правительство
16:32 25.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Казахстане сформировано новое правительство. Президент Нурсултан Назарбаев подписал ряд указов.
Как сообщает пресс-служба главы государства, руководители МИДа, Минобороны и МВД сохранили свои посты в новом кабмине.
21 февраля Назарбаев отправил правительство в отставку. Новым премьером назначен Аскар Мамин, главой Нацбанка станет Ерболат Досаев, который до этого был вице-премьером. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:12 25.02.2019
- Организаторы "Евровидения" предупреждают Киев, что конкурс - вне политики
- 17:00 25.02.2019
- СМИ сообщили о смерти Игоря Малашенко
- 16:12 25.02.2019
- Порошенко заявил об угрозе возвращения Украины под "ярмо" Москвы
- 16:00 25.02.2019
- ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
- 15:32 25.02.2019
- Путин поручил представить меры по снижению комиссий за безналичные переводы
- 15:12 25.02.2019
- ВСУ перебросили танки к линии соприкосновения - ДНР
- 15:00 25.02.2019
- МИД КНР назвал гуманитарную помощь США Венесуэле "вмешательством во внутренние дела"
- 14:32 25.02.2019
- Москва, Петербург и Краснодар возглавили рейтинг регионов по числу вакансий за 2018 г.
- 14:12 25.02.2019
- Задержанных в Египте студентов из Ингушетии обвиняют в экстремизме
- 14:00 25.02.2019
- В Молдавии проголосовали на референдуме за сокращение числа депутатов и право их отзыва
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать