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НОВОСТИ

В Казахстане сформировали новое правительство

16:32 25.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Казахстане сформировано новое правительство. Президент Нурсултан Назарбаев подписал ряд указов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, руководители МИДа, Минобороны и МВД сохранили свои посты в новом кабмине.

21 февраля Назарбаев отправил правительство в отставку. Новым премьером назначен Аскар Мамин, главой Нацбанка станет Ерболат Досаев, который до этого был вице-премьером.  Говорит Москва


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