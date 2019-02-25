В Казахстане сформировали новое правительство

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Казахстане сформировано новое правительство. Президент Нурсултан Назарбаев подписал ряд указов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, руководители МИДа, Минобороны и МВД сохранили свои посты в новом кабмине.



21 февраля Назарбаев отправил правительство в отставку. Новым премьером назначен Аскар Мамин, главой Нацбанка станет Ерболат Досаев, который до этого был вице-премьером. Говорит Москва





