СМИ сообщили о смерти Игоря Малашенко

17:00 Источник: Коммерсант.ru

Политтехнолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, сообщили источники“Ъ”. Ему было 64 года. В середине февраля сообщалось о госпитализации господина Малашенко в Латвии.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году господин Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В январе 1997 года господин Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI. Господин Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

