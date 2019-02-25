ЕС призвал избежать любого военного вмешательства в дела Венесуэлы
17:40 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимо избежать любого военного вмешательства в дела Венесуэлы. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.
"Позиция ЕС очень ясна - необходимо избежать любого военного вмешательства", - сказала она, комментируя по просьбе журналистов последние события в Каракасе в связи с политическим кризисом.
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