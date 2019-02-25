"Блок Петра Порошенко" обвинил Авакова в политической ангажированности

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Блок Петра Порошенко" (БПП) обвинила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в политической ангажированности при рассмотрении вопроса подкупа избирателей перед выборами президента страны. Об этом в понедельник на согласительном совете Рады заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.

По его словам, Аваков никак не отреагировал на заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о раскрытии сети по организации подкупа избирателей, в которой якобы были задействованы россияне, а организатором выступает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее представители.

"Политическая фигура - министр внутренних дел Арсен Аваков этого не замечает. Зато распространяются бездоказательные заявления о нашей политической силе, которые имеют исключительно политическую окраску. Мы требуем немедленного опровержения этих заявлений, или срочного обнародования доказательств", - приводятся высказывания Герасимова в Facebook партии БПП.

Аваков в интервью изданию "Зеркало недели", опубликованном 23 февраля, заявил, что зампредседатель фракции БПП Сергей Березенко фигурирует в уголовных делах о подкупе избирателей. Эти дела, по словам министра, открыты на основании обращений других кандидатов в президенты, среди которых есть и Тимошенко.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.