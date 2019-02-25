Перерасчет пенсий затронет 12% неработающих пенсионеров
19:10 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перерасчет пенсий, который планируется провести до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Пенсионного фонда России в понедельник.
"Перерасчет затронет 12% неработающих пенсионеров. На 1 января 2019 года их насчитывается 34 млн человек", - уточнили в пресс-службе ПФР.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить. В соответствии с действующим законодательством, социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки. Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный прожиточный минимум пенсионера, то гражданин перестает получать социальную доплату.
Как сообщил ТАСС в понедельник со ссылкой на проект федерального закона, Пенсионный фонд России должен выплатить пересчитанные социальные доплаты не позднее 1 июля. Согласно законопроекту, малообеспеченные пенсионеры в России смогут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это будет сделано за счет того, что сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера
По оценке Пенсионного фонда России, на перерасчет пенсий по новой схеме потребуется 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.
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