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НОВОСТИ

США ужесточили санкции против Венесуэлы

19:50 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в понедельник ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список четырех граждан Боливарианской Республики. Об этом говорится в опубликованном документе Министерства финансов США.

Ограничения были введены против четырех губернаторов штатов Венесуэлы, в том числе в отношении бывшего вице- президента и министра обороны страны Рамона Каррисалеса, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре.

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