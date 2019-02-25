США ужесточили санкции против Венесуэлы
19:50 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты в понедельник ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список четырех граждан Боливарианской Республики. Об этом говорится в опубликованном документе Министерства финансов США.
Ограничения были введены против четырех губернаторов штатов Венесуэлы, в том числе в отношении бывшего вице- президента и министра обороны страны Рамона Каррисалеса, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре.
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