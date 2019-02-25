Украинская певица Maruv, которая победила в отборе, не поедет на "Евровидение-2019"
20:30 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на "Евровидение-2019", не поедет на конкурс, так как необходимый для этого договор между ней и национальным организатором - Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) - подписан не был. Об этом в понедельник сообщили на сайте НОТУ.
"Общественный вещатель (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на "Евровидение", не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" по ряду причин",- сказано в сообщении. При этом также указывается, что "Общественный вещатель и певица Maruv не подписали договор об участии в "Евровидении-2019".
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