Силуанов рассказал, во сколько обойдется исполнение поручений Путина
20:53 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы бюджета РФ на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию, составят 85 млрд рублей в 2019 году, порядка 145-151 млрд рублей в последующие годы. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".
"Цифры могли различаться, потому что объем ресурсов, который необходим на реализацию послания, уточнялся по мере понимания тех задач, которые поставлены президентом. Что касается денег, то это в этом году порядка 85 млрд рублей, в следующие годы - 145-151 млрд рублей потребуется, по нашим оценкам", - сказал он.
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