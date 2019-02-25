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НОВОСТИ

Совбез ООН проведет завтра открытое заседание по Венесуэле

21:15 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с запросом США проведет во вторник, 26 февраля, открытое заседание по ситуации в Венесуэле. Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник в организации.

"Завтра состоится открытый брифинг Совета Безопасности по запросу США", - информировал он. При этом, по словам собеседника агентства, пока не ясно, внесут ли США на рассмотрение СБ свой проект резолюции по Венесуэле.

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