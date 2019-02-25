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Молдавия: Партия социалистов сохранила лидерство на выборах в парламент

21:45 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия социалистов Республики Молдова сохранила лидерство на выборах в парламент после подсчета всех протоколов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в понедельник.

Согласно этим данным, социалисты получают 31,15% голосов.

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