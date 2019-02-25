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НОВОСТИ

Президент Боливии заявил об угрозе убийства Мадуро

22:30 25.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Американский сенатор Марк Рубио и глава Госдепа США Майк Помпео прямо говорят о возможном убийстве президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил лидер Боливии Эво Моралес.

По его словам, США стремятся захватить природные богатства Венесуэлы и будут пытаться свергнуть власть любыми способами, передает "Росбалт" со ссылкой на агентство ABI.

«Что сейчас говорит Помпео? Он говорит: Мадуро остались считанные дни. Прошлой ночью один американский сенатор сказал: Мадуро должен быть убит. Если что-то произойдет с жизнью Мадуро, ответственными будут США, Помпео и этот сенатор Рубио», — сказал Моралес.

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