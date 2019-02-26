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Смерть Игоря Малашенко подтвердила Гражданской гвардии Испании

07:15 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданская гвардия Испании подтвердила посольству РФ в Мадриде факт кончины одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко. Об этом сообщило в понедельник российское диппредставительство.

"Отделение Гражданской гвардии Испании в городе Альхесирас подтвердило факт смерти российского гражданина Малашенко, - отметили в посольстве. - В настоящее время правоохранительные органы Испании ведут расследование обстоятельств произошедшего".

Как ранее сообщил ТАСС журналист Тимур Валеев, Малашенко скончался в Испании на 65-м году жизни. Информацию о смерти Малашенко подтвердила и Ксения Собчак, предвыборный штаб которой возглавлял политолог.


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