По участникам акции протеста на границе с Колумбией открыли огонь - СМИ

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы Национальной гвардии Венесуэлы в понедельник открыли огонь на мосту имени Симона Боливара на границе с Колумбией для разгона участников акций протеста. Об этом сообщила на своем сайте газета "Насьональ".

По ее данным, стрельба велась в направлении Колумбии. Полицейские этой страны, находящиеся на своей территории, привели оружие в боевую готовность, но не стреляли. Сведений о пострадавших среди колумбийских силовиков обнародовано не было. Протестующие на границе двух стран требуют от властей Венесуэлы разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в республику гуманитарную помощь через закрытые по решению Каракаса границы с Колумбией и Бразилией. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы, несколько грузовиков были сожжены.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек. В то же время, согласно подсчетам оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перебежали порядка 160 силовиков, не пожелавших подчиняться приказам Мадуро.