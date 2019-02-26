Глава МИД РФ проведет в Гонконге встречу по экономическому сотрудничеству

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит во вторник в Гонконге встречу с главой Специального административного района КНР Кэрри Лам.

Предваряя переговоры, Лам заявила, что "очень рада принимать российского министра в Гонконге". Она отметила поступательное развитие двустороннего экономического сотрудничества в 2018 году.

Это первый визит Лаврова в Гонконг в ранге главы МИД РФ.

Вечером во вторник российский министр направится в Учжэнь для участия в совещании глав МИД России, Индии и Китая.



