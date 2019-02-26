Глава МИД РФ проведет в Гонконге встречу по экономическому сотрудничеству
08:15 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит во вторник в Гонконге встречу с главой Специального административного района КНР Кэрри Лам.
Предваряя переговоры, Лам заявила, что "очень рада принимать российского министра в Гонконге". Она отметила поступательное развитие двустороннего экономического сотрудничества в 2018 году.
Это первый визит Лаврова в Гонконг в ранге главы МИД РФ.
Вечером во вторник российский министр направится в Учжэнь для участия в совещании глав МИД России, Индии и Китая.
НОВОСТИ
- 08:45 26.02.2019
- Роскачество предлагает повысит контроль качества продуктов для госзакупок
- 08:30 26.02.2019
- Минобороны РФ уже получило десять новых истребителей Су-27СМ3
- 07:45 26.02.2019
- По участникам акции протеста на границе с Колумбией открыли огонь - СМИ
- 07:30 26.02.2019
- Украинские правила отбора участников на "Евровидение" могут поменяться
- 07:15 26.02.2019
- Смерть Игоря Малашенко подтвердила Гражданской гвардии Испании
- 22:30 25.02.2019
- Президент Боливии заявил об угрозе убийства Мадуро
- 21:45 25.02.2019
- Молдавия: Партия социалистов сохранила лидерство на выборах в парламент
- 21:15 25.02.2019
- Совбез ООН проведет завтра открытое заседание по Венесуэле
- 20:53 25.02.2019
- Силуанов рассказал, во сколько обойдется исполнение поручений Путина
- 20:30 25.02.2019
- Украинская певица Maruv, которая победила в отборе, не поедет на "Евровидение-2019"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать