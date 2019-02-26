Минобороны РФ уже получило десять новых истребителей Су-27СМ3

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина в 2018 году завершил выполнение контракта с Минобороны РФ на поставки истребителей Су-27СМ3. Об этом сообщил во вторник журналистам директор предприятия Александр Пекарш.

"Это долгосрочная программа, мы начали работать по этой теме с начала 2000-х годов, и за этот период мы оснастили два полка полностью, доработали машины, дали им новый облик. И в прошлом году завершили изготовление по крайнему контракту на поставку десяти самолетов", - сказал Пекарш.

По его словам, завод поставил военным четыре Су-27СМ3 в 2017 году, шесть - в 2018-м.

"Это дало новые качества машинам, которые мы поставляли в конце 1980-х - начале 1990-х годов, меняется до 80% оборудования", - отметил директор завода.