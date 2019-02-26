Роскачество предлагает повысит контроль качества продуктов для госзакупок
08:45 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер России Алексей Гордеев поддерживает предложение участников отрасли АПК о проведении обязательных лабораторных исследований некоторых видов продуктов с высоким риском фальсификации, которые закупаются для государственных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.
"Особого контроля требует продукция, закупаемая для госучреждений - больниц, школ и детских садов. Вице-премьер поддержал необходимость внесения изменений в практику применения 44-го федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для того, чтобы сделать обязательным лабораторные исследования закупаемых товаров с высоким профилем риска фальсификации", - отмечается в сообщении.
Как пояснили в аппарате вице-премьера, Гордеев провел рабочую встречу с руководителем Роскачества Максимом Протасовым, в ходе которой глава Роскачества представил вице-премьеру предложения по повышению качества продуктов питания, сформированные по итогам трехлетнего мониторинга товаров народного потребления. В ходе встречи глава Роскачества представил вице-премьеру несколько основных направлений повышения качества отечественной пищевой продукции.
По его мнению, существует несколько факторов, препятствующих росту качества. Прежде всего это формально не запрещенная законодательством практика введения потребителя в заблуждение относительно заявленных на упаковке товаров характеристик и свойств. Вице-премьер подчеркнул, что ответственность бизнеса за введение покупателей в заблуждение относительно содержимого товаров необходимо повышать в разы, вплоть до проведения отзывных компаний и аннулирования сертификатов производителей.
Кроме того, нормотворческого регулирования требует гармонизация требований по содержанию в продукции антибиотиков и пестицидов.
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