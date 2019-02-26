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Пенс предупредил поддерживающие Мадуро страны об изоляции

09:00 26.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вице-президент США предупредил поддерживающие Мадуро страны об изоляции. США введут новые санкции в отношении президента Венесуэлы, заявил Майк Пенс на встрече Группы Лимы в столице Колумбии Боготе.

«Президент Трамп попросил меня быть здесь и передать простое сообщение — мы с вами на 100%. До тех пор, пока свобода на будет восстановлена, мы не свернём с нашего пути», — заявил политик, обращаясь к самопровозглашённому президенту боливарианской республики Хуану Гуайдо. 

Он также призвал страны региона заморозить активы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA и передать средства страны в пользу оппозиции.  Говорит Москва

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