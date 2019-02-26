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НОВОСТИ

ФСБ пресекла теракт, направленный против ГРУ - СМИ

09:20 26.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно“Ъ”, один из лидеров запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), дистанционно организовавший и лично контролировавший в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане, готовил и две подобные акции в Москве.

Нораки приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем — пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ.

При этом сам Нораки пока недоступен для спецслужбы.

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