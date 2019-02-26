На Украину все пять лет идет газ российского происхождения - Тимошенко
10:20 26.02.2019 Источник: Российская газета
По словам Юлии Тимошенко, она готова документально доказать, что на Украину все пять лет идет газ российского происхождения.
Данный факт утаивают от общественности власти страны во главе с президентом и премьером, "маскируя российский газ под европейский".
Как отметила бывший украинский премьер, между Европой и Украиной для этой цели созданы специальные закольцованные газопроводы, а транспортируемый из России газ по документам проводится "через Марс" и европейские биржи, чтобы "замести следы". "РГ"
НОВОСТИ
- 10:05 26.02.2019
- Баффет обещал поддержать Блумберга, если он будет баллотироваться в президенты США
- 10:00 26.02.2019
- СМИ сообщили о росте цен на авиабилеты
- 09:32 26.02.2019
- Казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над подростками
- 09:20 26.02.2019
- ФСБ пресекла теракт, направленный против ГРУ - СМИ
- 09:05 26.02.2019
- Соцсеть Facebook разблокировала страницу проекта RT
- 09:00 26.02.2019
- Пенс предупредил поддерживающие Мадуро страны об изоляции
- 08:45 26.02.2019
- Роскачество предлагает повысит контроль качества продуктов для госзакупок
- 08:30 26.02.2019
- Минобороны РФ уже получило десять новых истребителей Су-27СМ3
- 08:15 26.02.2019
- Глава МИД РФ проведет в Гонконге встречу по экономическому сотрудничеству
- 07:45 26.02.2019
- По участникам акции протеста на границе с Колумбией открыли огонь - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать