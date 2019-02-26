На Украину все пять лет идет газ российского происхождения - Тимошенко

10:20 Источник: Российская газета

По словам Юлии Тимошенко, она готова документально доказать, что на Украину все пять лет идет газ российского происхождения.

Данный факт утаивают от общественности власти страны во главе с президентом и премьером, "маскируя российский газ под европейский".



Как отметила бывший украинский премьер, между Европой и Украиной для этой цели созданы специальные закольцованные газопроводы, а транспортируемый из России газ по документам проводится "через Марс" и европейские биржи, чтобы "замести следы". "РГ"

