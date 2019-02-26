СМИ сообщили о росте цен на авиабилеты
10:00 26.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами. Авиакомпании утверждают, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля по сравнению с предыдущей зимой.
Эксперты говорят, что для перевозчиков повышение цен — вынужденный шаг, призванный компенсировать выросшие расходы, но полностью это сделать не получится, поэтому риск банкротств авиакомпаний сохраняется. Коммерсантъ
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