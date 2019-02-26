Баффет обещал поддержать Блумберга, если он будет баллотироваться в президенты США
10:05 26.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Уоррен Баффет пообещал поддержать Майкла Блумберга, если он будет баллотироваться в президенты США.
Один из самых богатых людей мира сказал в интервью CNBC, что Блумберг был бы очень хорошим главой государства. В декабре бывший мэр Нью-Йорка и основатель информагентства «Блумберг» сказал, что если пойдет на выборы, то ему придется продать бизнес. Состояние Майкла Блумберга журнал Forbes оценивает в 46 миллиардов долларов. Эхо Москвы
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