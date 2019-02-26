Жители британского Уилтшира не могут устроить субботник из-за боязни "Новичка"

10:32 Источник: РБК

Ричард Бриттон, член совета графства Уилтшир, в котором находится город Солсбери, предлагает отменить запрет на подбор мусора в соседних деревнях. Рекомендации относиться к мусору с осторожностью появились здесь после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Жителям городов Солсбери и Эймсбери, а также близлежащих населенных пунктов до сих пор рекомендуется не подбирать мусор, если они сами его не уронили.



Ричард Бриттон обратился с запросом в службу общественного здравоохранения Англии с просьбой изменить это распоряжение.



В начале февраля Бриттон пригласил жителей соседних с Солсбери деревень принять участие в уборке мусора в рамках ежегодной кампании "Сделаем Британию чистой".



Но совет графства Уилтшир заявил, что этот своеобразный субботник, запланированный на конец марта, не может состояться, так как запрет подбирать мусор еще действует.



"Это не мое дело - идти против официальных рекомендаций. Было бы безответственно это рекомендовать, - заявил Бриттон. - Это может быть оправдано в Солсбери и Эймсбери, но мне трудно понять, почему эти рекомендации все еще должны действовать в деревнях".

Запрет был введен после того, как в июне 2018 года в Эймсбери, неподалеку от Солсбери, были госпитализированы 44-летняя Дон Стерджесс и ее партнер Чарли Роули, отравившиеся "Новичком".

Роули, как выяснилось, подобрал флакон с "Новичком" в городском парке.



С тех пор власти призывают местных жителей не подбирать мусор, так как неизвестно, не выбросили ли злоумышленники еще какие-нибудь емкости с нервно-паралитическим веществом. Русская служба Би-би-си

