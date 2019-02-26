Армия Пакистана находится в боевой готовности - глава МИД

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Пакистана находятся в полной боевой готовности для защиты своей страны. Об этом заявил во вторник глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Агрессивные действия [Индии] ради политической выгоды угрожают миру в регионе, - приводит его слова телеканал "Гео ти-ви". - Нам придется оставаться начеку. Народ и вооруженные силы Пакистана способны защитить каждый клочок своей земли". Министр подчеркнул, что жители Пакистана "не должны волноваться по поводу действий Индии, поскольку военные готовы ответить на любую авантюру". "Исламабад знает, как защитить себя", - подчеркнул политик, призвав Нью-Дели "сохранять здравый смысл".



"Мы говорили всему миру, что это может произойти. Сегодня Индия осуществила агрессию против Пакистана. Индийские самолеты пересекли линию контроля. Исламабад сохраняет за собой право на самооборону и соответствующий ответ", - приводит телеканал слова Мехмуда Куреши.



Ранее индийский телеканал Эн-ди-ти-ви сообщил, что 12 самолетов ВВС Индии "Мираж-2000" нанесли удары по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира и полностью его разрушили. Пакистанская сторона до этого сообщила, что индийские самолеты лишь пересекли линию контроля, разделяющую стороны в Кашмире.



Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки "Джаиш-е-Мухаммад", которая взяла на себя ответственность атаку на автоколонну индийских силовиков в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. После теракта, унесшего жизни 45 человек, между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис. Обе стороны отозвали своих послов для консультаций. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке ответственной за нападение группировки и заявил о наличии у него доказательств причастности к атаке Пакистана, который в свою очередь отвергает эти обвинения.



Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

