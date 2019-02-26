Порошенко обрисовал евроинтеграцию Украины с помощью анекдота про самбу
11:20 26.02.2019 Источник: Lenta.ru
Президент Украины Петр Порошенко рассказал анекдот про танцующих самбу кубинцев и сравнил эту историю с евроинтеграцией в стране. Запись его выступления на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» опубликована на YouTube-канале «112 Украина».
«Приезжает украинская делегация на Кубу и говорит: "Друзья, у вас тут большие проблемы, никто не работает. Как только собираются три-пять кубинцев, они начинают танцевать самбу. Может, начнете работать?" Говорят: "Давайте начнем, а с чего? Им: "Соберем митинг под лозунгом: "Давайте работать. Самбе — нет!". Собрали митинг, выступает Фидель, говорит: "Давайте работать! Самбе — нет!". И вся площадь подхватывает и начинает танцевать», — пошутил Порошенко, пританцовывая.
По словам украинского лидера, так же обстоят дела с евроинтеграцией: «Найти кого-нибудь, кто против — нет. А как собираемся... (пританцовывает)».
Порошенко подчеркнул, что государству нужны не танцы, а свобода и общие победы. Lenta.Ru
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