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Порошенко обрисовал евроинтеграцию Украины с помощью анекдота про самбу

11:20 26.02.2019 Источник: Lenta.ru

Президент Украины Петр Порошенко рассказал анекдот про танцующих самбу кубинцев и сравнил эту историю с евроинтеграцией в стране. Запись его выступления на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» опубликована на YouTube-канале «112 Украина».

«Приезжает украинская делегация на Кубу и говорит: "Друзья, у вас тут большие проблемы, никто не работает. Как только собираются три-пять кубинцев, они начинают танцевать самбу. Может, начнете работать?" Говорят: "Давайте начнем, а с чего? Им: "Соберем митинг под лозунгом: "Давайте работать. Самбе — нет!". Собрали митинг, выступает Фидель, говорит: "Давайте работать! Самбе — нет!". И вся площадь подхватывает и начинает танцевать», — пошутил Порошенко, пританцовывая.

По словам украинского лидера, так же обстоят дела с евроинтеграцией: «Найти кого-нибудь, кто против — нет. А как собираемся... (пританцовывает)».

Порошенко подчеркнул, что государству нужны не танцы, а свобода и общие победы.  Lenta.Ru

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