ЦУП "ускорил" МКС

11:32 Источник: REGNUM

Российский Центр управления полётами (ЦУП) скорректировал орбиту Международной космической станции, ускорив её на 0,91 м/сек, сообщает 26 февраля пресс-служба «Роскосмоса».

Коррекция была проведена путём включения двигателя грузового корабля «Прогресс МС-10», пристыкованного к МКС.



«Время работы двигательной установки составило 451 сек. В результате станция получила приращение скорости на 0,91 м/сек», — говорится в сообщении.



Во время операции ЦУП определил новые параметры орбиты станции. Теперь минимальная и максимальная высота МКС над поверхностью Земли составляет 406,6 км и 428,5 км соответственно. Период обращения вокруг планеты равен 92,678 минуты.



Отмечается, что целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для запуска и стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-12». ИА REGNUM