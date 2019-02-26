0
0
1
НОВОСТИ

Калмыкия развивает систему социального контракта

11:50 26.02.2019 Источник: НГ-Online

Калмыкия относится к числу регионов, где активно внедряется практика социального контракта. Об этом сообщили «НГ» в Министерстве социального развития, труда и занятости республики. «Президент Владимир Путин поручил с 1 января 2020 года оказать содействие субъектам РФ, которые активно внедряют практику социального контракта. Предполагается делать это на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета. В Калмыкии социальный контракт внедрен с 2014 года», – сказала замминистра социального развития, труда и занятости республики Евгения Гордеева.

По словам Гордеевой, «за период 2014-2018 годов центрами социальной защиты населения заключены 100 социальных контрактов»: «Основные механизмы социального контракта направлены на предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, имеющим желание трудоустроиться или получить дополнительное образование, изменить трудную жизненную ситуацию, сложившуюся в семье». Размер денежных выплат, предоставленных правополучателям на выполнение договорных обязательств социального контракта, составил в Калмыкии от 6,5 тыс. до 30 тыс. руб. По словам Евгении Гордеевой, «установление софинансирования из федерального бюджета позволит увеличить размер социального пособия, предоставляемого в рамках социального контракта».

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 26.02.2019
ЦУП "ускорил" МКС
0
56
11:20 26.02.2019
Порошенко обрисовал евроинтеграцию Украины с помощью анекдота про самбу
0
84
11:05 26.02.2019
Закредитованность россиян планируют ограничить уже в этом году
0
111
11:00 26.02.2019
Армия Пакистана находится в боевой готовности - глава МИД
0
112
10:32 26.02.2019
Жители британского Уилтшира не могут устроить субботник из-за боязни "Новичка"
0
136
10:20 26.02.2019
На Украину все пять лет идет газ российского происхождения - Тимошенко
0
168
10:05 26.02.2019
Баффет обещал поддержать Блумберга, если он будет баллотироваться в президенты США
0
168
10:00 26.02.2019
СМИ сообщили о росте цен на авиабилеты
0
189
09:32 26.02.2019
Казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над подростками
0
220
09:20 26.02.2019
ФСБ пресекла теракт, направленный против ГРУ - СМИ
0
229

Возврат к списку