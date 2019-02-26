Калмыкия развивает систему социального контракта

11:50 Источник: НГ-Online

Калмыкия относится к числу регионов, где активно внедряется практика социального контракта. Об этом сообщили «НГ» в Министерстве социального развития, труда и занятости республики. «Президент Владимир Путин поручил с 1 января 2020 года оказать содействие субъектам РФ, которые активно внедряют практику социального контракта. Предполагается делать это на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета. В Калмыкии социальный контракт внедрен с 2014 года», – сказала замминистра социального развития, труда и занятости республики Евгения Гордеева.

По словам Гордеевой, «за период 2014-2018 годов центрами социальной защиты населения заключены 100 социальных контрактов»: «Основные механизмы социального контракта направлены на предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, имеющим желание трудоустроиться или получить дополнительное образование, изменить трудную жизненную ситуацию, сложившуюся в семье». Размер денежных выплат, предоставленных правополучателям на выполнение договорных обязательств социального контракта, составил в Калмыкии от 6,5 тыс. до 30 тыс. руб. По словам Евгении Гордеевой, «установление софинансирования из федерального бюджета позволит увеличить размер социального пособия, предоставляемого в рамках социального контракта».

Андрей Серенко