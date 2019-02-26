"Нафтогаз" провалил планы по добыче газа, теперь они отодвигаются на годы - Гройсман

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания "Нафтогаз Украины" провалила планы по наращиванию внутренней добычи природного газа, теперь цель по достижению газовой независимости Украины отодвигается не несколько лет. Об этом заявил во вторник премьер-министр Украины Владимир Гройсман на энергетическом форуме в Киеве.

"Я несколько разочарован, мягко говоря, тем, что "Нафтогаз" фактически не выполнил задачу по добыче газа, которая была запланирована на 2020 год. В том числе, я думаю, это произошло и потому, что он ощущает свое монопольное положение, и, в принципе, технологически он уступает участникам частного сектора", - заявил премьер. Гройсман подчеркнул, что задачей для страны остается добывать больше собственных энергоресурсов, эффективно их расходовать и в перспективе стать экспортером энергетических ресурсов. "Я глубоко убежден в том, что в ближайшие пять лет мы можем достичь той цели, которая стоит перед нами: абсолютно полностью обеспечить себя газовыми ресурсами", - добавил премьер.



Он обратился к участникам форума с просьбой проанализировать возможность снижения внутренней цены на газ "в разы" "без последствий для национальной экономики". Если это будет возможно, продолжил глава правительства, а также это не будет противоречить договоренностям Украины с ЕС, Всемирным банком и Международным валютным фондом, то он готов "буквально завтра" реализовать рекомендации специалистов.



Ранее на Украине озвучивали планы резкого наращивания собственной добычи природного газа за счет увеличения объемов на уже действующих месторождениях и освоения новых участков. Представители крупнейшей в стране добывающей компании "Укргаздобыча", которая входит в состав "Нафтогаза", прогнозировали выход на 27 млрд куб. м газа к 2020 году. Однако в 2018 году добыча составила только 20,89 млрд кубометров.

