Российское судно при прохождении Японского моря получило пробоины после взрыва

12:20 Источник: РОСБАЛТ

Две пробоины найдены на российском теплоходе «Партизан», на котором при прохождении Японского моря произошли взрыв и пожар. Также ущерб нанесен брашпилю, сообщили морские власти РФ. Обе пробоины находятся выше ватерлинии.

В Госморнадзоре пока не готовы говорить о причинах взрыва на судне. Ранее предполагалось, что к взрыву привело некое внешнее воздействие: «что-то залетело» на борт.



Ведомство проведет свою проверку. Росбалт

