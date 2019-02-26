Российское судно при прохождении Японского моря получило пробоины после взрыва
12:20 26.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Две пробоины найдены на российском теплоходе «Партизан», на котором при прохождении Японского моря произошли взрыв и пожар. Также ущерб нанесен брашпилю, сообщили морские власти РФ. Обе пробоины находятся выше ватерлинии.
В Госморнадзоре пока не готовы говорить о причинах взрыва на судне. Ранее предполагалось, что к взрыву привело некое внешнее воздействие: «что-то залетело» на борт.
Ведомство проведет свою проверку. Росбалт
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