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НОВОСТИ

Российское судно при прохождении Японского моря получило пробоины после взрыва

12:20 26.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Две пробоины найдены на российском теплоходе «Партизан», на котором при прохождении Японского моря произошли взрыв и пожар. Также ущерб нанесен брашпилю, сообщили морские власти РФ. Обе пробоины находятся выше ватерлинии.

В Госморнадзоре пока не готовы говорить о причинах взрыва на судне. Ранее предполагалось, что к взрыву привело некое внешнее воздействие: «что-то залетело» на борт.

Ведомство проведет свою проверку.  Росбалт

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