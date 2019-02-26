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Обналичивание криптовалют подпадает под статью УК об отмывании средств - ВС РФ

12:32 26.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Это разъяснил пленум Верховного суда России, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ).

Как пояснил судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), участницей которой является и Россия, "отметила существование срочной необходимости для всех стран-участниц предпринять скоординированные меры для предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях". Эта норма содержится и в принятой 16 мая 2005 года конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, которую Россия ратифицировала в 2017 году (для РФ она вступила в силу с 1 января 2018 года).

Постановление пленума дополнено разъяснением о том, что "предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления".

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