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Суд ООН постановил, что Великобритания должна вернуть архипелаг Чагос Маврикию - CNN

13:00 26.02.2019 Источник: REGNUM

Суд ООН постановил, что Великобритания обязана вернуть Маврикию архипелага Чагос «как можно скорее». Об этом сообщает CNN Africa. Постановление суда ООН было озвучено 25 февраля.

Суд назвал владения Великобритании на островах Чагос незаконной оккупацией Индийского океана.

На островах Чагос находится военная база Диего Гарсиа, принадлежащая Великобритании. Территория была отчуждена от Маврикия во время деколонизации в 1968 году.

Международный суд ICJ признал эту оккупацию нелегальной, в соответствии с международными законами.

«Великобритания должна убрать свою администрацию с архипелага Чагос как можно скорее, это позволит Маврикию завершить деколонизацию своих территорий в соответствии с правом народа на самоопределение», — сообщает ICJ.  ИА REGNUM

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