Суд ООН постановил, что Великобритания должна вернуть архипелаг Чагос Маврикию - CNN
13:00 26.02.2019 Источник: REGNUM
Суд ООН постановил, что Великобритания обязана вернуть Маврикию архипелага Чагос «как можно скорее». Об этом сообщает CNN Africa. Постановление суда ООН было озвучено 25 февраля.
Суд назвал владения Великобритании на островах Чагос незаконной оккупацией Индийского океана.
На островах Чагос находится военная база Диего Гарсиа, принадлежащая Великобритании. Территория была отчуждена от Маврикия во время деколонизации в 1968 году.
Международный суд ICJ признал эту оккупацию нелегальной, в соответствии с международными законами.
«Великобритания должна убрать свою администрацию с архипелага Чагос как можно скорее, это позволит Маврикию завершить деколонизацию своих территорий в соответствии с правом народа на самоопределение», — сообщает ICJ. ИА REGNUM
НОВОСТИ
- 13:20 26.02.2019
- После отречения Акихито станет "почетным императором Японии"
- 13:05 26.02.2019
- Шнуров, Запашный и митрополит Тихон Шевкунов вошли в состав Общественного совета при комитете ГД по культуре
- 12:32 26.02.2019
- Обналичивание криптовалют подпадает под статью УК об отмывании средств - ВС РФ
- 12:20 26.02.2019
- Российское судно при прохождении Японского моря получило пробоины после взрыва
- 12:05 26.02.2019
- "Нафтогаз" провалил планы по добыче газа, теперь они отодвигаются на годы - Гройсман
- 12:00 26.02.2019
- Калмыкия развивает систему социального контракта
- 11:32 26.02.2019
- ЦУП "ускорил" МКС
- 11:20 26.02.2019
- Порошенко обрисовал евроинтеграцию Украины с помощью анекдота про самбу
- 11:05 26.02.2019
- Закредитованность россиян планируют ограничить уже в этом году
- 11:00 26.02.2019
- Армия Пакистана находится в боевой готовности - глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать